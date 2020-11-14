الزمالك يطالب اتحاد الكرة بسرعة تحديد ملعب مباراة نادي مصر في الكأس

طالب مسؤولو نادي الزمالك من اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم بسرعة تحديد ملعب مباراة الفريق أمام نادي مصر.
ويخوض الزمالك مباراة نادي مصر في دور الثمانية لبطولة كأس مصر التي ستقام يوم 21 نوفمبر الجاري.
وكان مسؤولو الجبلاية أخطروا الجهاز الإداري للزمالك بصورة ودية بإقامة مباراة نادي مصر في الكأس يوم 21 من الشهر الجاري.
ويترقب مسؤولو الزمالك تحديد مسؤولي اتحاد الكرة لملعب المباراة كي يتسنى للجهاز الفني تحديد موعد معسكر الفريق استعدادا لمواجهة دور الثمانية لكأس مصر.
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