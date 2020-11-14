نشر موقع "دوت الخليج" على مدار اليوم، السبت، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية، نستعرضها على النحو التالي:

صدمة قوية تلقتها الجماهير المصرية وعشاق نادي ليفربول الإنجليزي، بعد إعلان الاتحاد المصري أمس، الجمعة، إصابة محمد صلاح بفيروس كورونا، خلال تواجده في معسكر المنتخب الوطني. يجرى محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، مسحة فيروس كورونا قبل سفر المنتخب الوطنى بقيادة حسام البدري إلى توجو؛ لخوض المباراة الثانية المقرر إقامتها يوم الثلاثاء المقبل فى إطار تصفيات أمم أفريقيا فى الكاميرون ٢٠٢١. يخوض المنتخب الوطني، مهمة صعبة أمام توجو، اليوم، السبت، ضمن منافسات الجولة الثالثة من المجموعة رقم 7، في التصفيات المؤهلة لكأس أمم افريقيا 2022 بالكاميرون.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أخبار الرياضة.. ليفربول يرفض مساندة محمد صلاح.. فرج عامر يثير الجدل بسبب راتب بادجي.. وقناة مفتوحة تنقل مباراة مصر وتوجو على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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