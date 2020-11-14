بسبب مضاعفات كورونا.. نقل نجل مارادونا إلى المستشفى

أكد تقرير صحفي اليوم، السبت أنه تم نقل نجل دييجو أرماندو مارادونا إلى إحدى مستشفيات مدينة نابولي الإيطالية، بسبب معاناته من مضاعفات فيروس كورونا "كوفيد 19".

وذكر موقع " فوتبول إيطاليا"، أنه تم نقل نجل مارادونا إلى المستشفى بعد معاناته من مضاعفات فيروس كورونا.

وأضاف الموقع، أن نجل مارادونا البالغ من العمر 34 عاما، لم يدخل العناية المركزة، ولكنه تم نقله إلى المستشفى فقط كإجراء وقائي لمساعدته على التعامل مع الأعراض.

يذكر أن مارادونا خضع لعملية جراحية ناجحة في الدماغ، خلال الأيام الماضية، في إحدى مستشفيات الأرجنتين.