بسبب مضاعفات كورونا.. نقل نجل مارادونا إلى المستشفى

وذكر موقع " فوتبول إيطاليا"، أنه تم نقل نجل مارادونا إلى المستشفى بعد معاناته من مضاعفات فيروس كورونا.
وأضاف الموقع، أن نجل مارادونا البالغ من العمر 34 عاما، لم يدخل العناية المركزة، ولكنه تم نقله إلى المستشفى فقط كإجراء وقائي لمساعدته على التعامل مع الأعراض.
يذكر أن مارادونا خضع لعملية جراحية ناجحة في الدماغ، خلال الأيام الماضية، في إحدى مستشفيات الأرجنتين.
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