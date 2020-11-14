انت الان تتابع تفاصيل خبر قناه مجانية تنقل مباراة مصر وتوجو و4 طرق بالصور لمشاهدة منتخب مصر مجاناً عبر التلفزيون والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - من المقرر أن يتم بث مباراة مصر وتوجو في الجولة الثالثة لتصفيات أمم أفريقيا اليوم السبت من استاد القاهرة الدولي، ومن المقرر أن تبث المباراة على التردد الأرضي لقناة تايم سبورت، كما ينطلق الأستوديو التحليلي على القتردد الأرضي بقيادة أحمد شوبير في تمام الساعة الثامنة.

مباراة مصر وتوجو الموعد والقنوات الناقلة والطرق المجانية

كما يتم بث المباراة أيضاً على قناة “BeiN SPORTS HD 7” وفي الثامنة ونصف ينطلق الأستوديو التحليلي مع الإعلامي أحمد ويتواجد معه وائل جمعة وكذلك هيثم فاروق.

ونعرض لمتابعينا 5 طرق لمشاهدة مباراة مصر وتوجو مجاناً عبر التلفزيون.

الطريقة الأولى| طبق الدش

يتم غلق الريسفر وفصل الكهرباء واختيار القناة رقم 2 بالتلفزيون، ونزع السلك الموصل للطبق في الريسفر وإدخال طرفه الأصفر بفتحة جاك التلفزيون خلف الجهاز والبحث عن تردد VHF و تردد UHF.

الطريقة الثانية| الإريال الداخلي

ويتم فصل جاك الدش وتشغيل الإريال الداخلي بالتلفزيون والبحث عن ترددات VHF و تردد UHF.

الطريقة الثالثة| الشاحن

يتم غلق الريسفر واختيار القناه رقم 2 ووضع طرف شاحن نوكيا رفيع بفتحة جاك التلفزيون والبحث عن تردد VHF و تردد UHF.

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الطريقة الرابعة| سماعة هاتف

فبعد غلق الريسفر واختيار القناه 2 يتم وضع طرف سماعة التلفون المحمول “سامسونج” بفتحة الجاك بالتليزيون خلف الجهاز والبحث عن تردد VHF و تردد UHF.