نوير على موعد مع التاريخ

في سن الرابعة والثلاثين، يواصل مانويل نوير، حارس المرمى الأساسي دون منازع في تشكيلتي فريقه بايرن ميونيخ ومنتخب بلاده ألمانيا لكرة القدم، كتابة التاريخ.



وسيعادل نوير الرقم القياسي في عدد المباريات الدولية لحامي عرين المانشافت عندما يخوض اليوم المباراة ضد أوكرانيا في لايبزيغ في الجولة الخامسة قبل الأخيرة من مسابقة دوري الأمم الأوروبية.

وسيحتفل قائد البايرن والمنتخب بمباراته الدولية الـ95 بألوان بلاده ضد أوكرانيا خلف أبواب مغلقة، ليعادل الرقم القياسي الموجود بحوزة الأسطورة سيب ماير بطل العالم 1974.

وإذا سارت الأمور على ما يرام، فإنّ بطل العالم 2014 سيحطم الرقم القياسي الثلاثاء عندما تحلّ ألمانيا ضيفة على إسبانيا في الجولة السادسة الأخيرة من منافسات المجموعة الرابعة ضمن المستوى الأول، في قمة مصيرية ستحدد بطلها والمتأهل إلى دور الأربعة.



واختير قائد بايرن ميونيخ أخيراً "أفضل حارس مرمى في العام" من قبل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم لمساهمته الكبيرة في فوز بايرن ميونخ بلقب دوري أبطال أوروبا، تاركاً لقب "أفضل لاعب في العام" لزميله في الفريق البافاري المهاجم الدولي البولندي روبرت ليفاندوفسكي.



وكالات