شخصية الأهلي.. تفاصيل جلسة سيد عبد الحفيظ مع طاهر محمد طاهر

عقد سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، جلسة اليوم مع طاهر محمد طاهر لاعب الفريق الأول والمنضم حديثا من المقاولون العرب.\

وحرص عبدالحفيظ على الاجتماع باللاعب؛ للاطمئنان على إصابته، والاتفاق على موعد انتظامه في التدريبات.

وتحدث «عبدالحفيظ» مع «طاهر» خلال اجتماعه به علي أهمية التركيز من اليوم الأول له مع الفريق، وكيفية التعامل مع الضغوط والمتغيرات الدائمة والتي تتطلب التزامه دائما بشخصية الأهلي داخل الملعب وخارجه.

وشدد مدير الكرة بالنادي الأهلي خلال اجتماعه باللاعب على ثقته، وثقة الجهاز الفني فيه؛ لتقديم مستوى مميز وثابت مع الفريق، وأن يكون له دور مع زملائه في التتويج بالبطولات وإسعاد جماهير الأهلي.

وحرص «طاهر» على التواجد في مقر النادي بالجزيرة؛ للاجتماع بالمدير الفني للفريق، بيتسو موسيماني، وسيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي.



وتعاقد النادي الأهلي مع طاهر محمد طاهر من نادي المقاولون العرب في تعاقد يبدأ من الموسم المقبل.