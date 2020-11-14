شخصية الأهلي.. تفاصيل جلسة سيد عبد الحفيظ مع طاهر محمد طاهر

عقد سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، جلسة اليوم مع طاهر محمد طاهر لاعب الفريق الأول والمنضم حديثا من المقاولون العرب.\
وحرص عبدالحفيظ على الاجتماع باللاعب؛ للاطمئنان على إصابته، والاتفاق على موعد انتظامه في التدريبات.
وتحدث «عبدالحفيظ» مع «طاهر» خلال اجتماعه به علي أهمية التركيز من اليوم الأول له مع الفريق، وكيفية التعامل مع الضغوط والمتغيرات الدائمة والتي تتطلب التزامه دائما بشخصية الأهلي داخل الملعب وخارجه.
وشدد مدير الكرة بالنادي الأهلي خلال اجتماعه باللاعب على ثقته، وثقة الجهاز الفني فيه؛ لتقديم مستوى مميز وثابت مع الفريق، وأن يكون له دور مع زملائه في التتويج بالبطولات وإسعاد جماهير الأهلي.
وحرص «طاهر» على التواجد في مقر النادي بالجزيرة؛ للاجتماع بالمدير الفني للفريق، بيتسو موسيماني، وسيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي.
وتعاقد النادي الأهلي مع طاهر محمد طاهر من نادي المقاولون العرب في تعاقد يبدأ من الموسم المقبل.
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