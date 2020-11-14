تحاليل "دم" للاعبي الأهلي والجهاز الفني

أجرى الجهاز الفني ولاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تحاليل دم كاملة قبل انطلاق المران الجماعي للفريق، والذي أقيم عصر اليوم السبت على ملعب التتش بالجزيرة.

وقام الجميع بإجراء التحاليل الطبية قبل انطلاق المران، على أن تظهر نتيجتها غدا؛ وذلك للاطمئنان على حالتهم الطبية.

ويخوض الأهلي تدريباته على ملعب التتش؛ استعدادا للمرحلة المقبلة؛ وأبرزها مواجهة الزمالك في نهائي دوري أبطال إفريقيا والمحدد لها يوم 27 من الشهر الجاري.