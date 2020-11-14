موسيماني يطمئن على إصابة طاهر محمد طاهر

عقد بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي، جلسة خاصة مع طاهر محمد طاهر لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم، ليوم السبت في مقر النادي بالجزيرة.
واطمأن موسيماني علي على حالة اللاعب البدنية والطبية، خصوصا بعد الإصابة التي تعرض لها في معسكر المنتخب الوطني.
وتواجد طاهر في ملعب التتش بعد ظهر اليوم؛ للاجتماع بمدير الكرة، والمدير الفني، وتحديد موعد انتظامه في التدريبات الجماعية للفريق.
وتعاقد النادي الأهلي مع طاهر محمد طاهر من نادي المقاولون العرب في تعاقد يبدأ من الموسم المقبل.
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