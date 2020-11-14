موسيماني يطمئن على إصابة طاهر محمد طاهر

عقد بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي، جلسة خاصة مع طاهر محمد طاهر لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم، ليوم السبت في مقر النادي بالجزيرة.

واطمأن موسيماني علي على حالة اللاعب البدنية والطبية، خصوصا بعد الإصابة التي تعرض لها في معسكر المنتخب الوطني.

وتواجد طاهر في ملعب التتش بعد ظهر اليوم؛ للاجتماع بمدير الكرة، والمدير الفني، وتحديد موعد انتظامه في التدريبات الجماعية للفريق.

وتعاقد النادي الأهلي مع طاهر محمد طاهر من نادي المقاولون العرب في تعاقد يبدأ من الموسم المقبل.