نورت يا اخويا.. محمد محمود يرحب بطاهر محمد طاهر في الأهلي.. صور

رحّب محمد محمود صانع ألعاب النادى الأهلى، بزميله طاهر محمد طاهر لاعب الفريق ومنتخب مصر الأوليمبي، المنضم حديثا لصفوف القلعة الحمراء.

ونشر محمد محمود صورًا عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام" من تواجد طاهر داخل النادى وعلق عليها "نورت يا اخويا".

وظهر طاهر محمد طاهر، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، المنضم من صفوف «المقاولون العرب» في مقر النادي بالجزيرة.

وحرص «طاهر» على التواجد في مقر النادي بالجزيرة؛ وذلك للاجتماع بالمدير الفني للفريق بيتسو موسيماني، والكابتن سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي. وتعاقد النادي الأهلي مع طاهر محمد طاهر من نادي المقاولون العرب بداية من الموسم المقبل.

على جانب آخر.. يخضع محمود وحيد الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي للفحص الطبي على هامش مران الفريق اليوم.

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