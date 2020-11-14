100 ألف إسترليني.. سرقة سيارة هاري كين لاعب توتنهام

أعلن تقرير صحفي بريطاني، عن سرقة سيارة اللاعب الانجليزي هاري كين نجم فريق توتنهام والتي تبلغ قيمتها 100 ألف إسترليني .

وأكدت صحيفة ذا صن" البريطانية، ان سيارة هاري كين ماركة رانج روفر وسرقت نهاية شهر اكتوبر الماضي .

وأضافت الصحيفة أن العصابة استهدفت سيارة هاري كين بعد أن ظلت تمر من امامها لعدة ايام كما تم فتحها بإستخدام جهاز اليكتروني في شرق لندن .

وأكملت الصحيفة ان والد هاري اتصل بالشرطة بعد الحصول علي فيديوهات للواقعة من خلال كاميرات المراقبة .

ويعد هاري كين ثالث لاعب في نادي توتنهام الانجليزي يتعرض للسرقة في الأشهر الأخيرة، بعد زميليه ديلي آلي ويان فيرتونجين.