100 ألف إسترليني.. سرقة سيارة هاري كين لاعب توتنهام

أعلن تقرير صحفي بريطاني، عن سرقة سيارة اللاعب الانجليزي هاري كين نجم فريق توتنهام والتي تبلغ قيمتها 100 ألف إسترليني .
وأكدت صحيفة ذا صن" البريطانية، ان سيارة هاري كين ماركة رانج روفر وسرقت نهاية شهر اكتوبر الماضي .
وأضافت الصحيفة أن العصابة استهدفت سيارة هاري كين بعد أن ظلت تمر من امامها لعدة ايام كما تم فتحها بإستخدام جهاز اليكتروني في شرق لندن .
وأكملت الصحيفة ان والد هاري اتصل بالشرطة بعد الحصول علي فيديوهات للواقعة من خلال كاميرات المراقبة .
ويعد هاري كين ثالث لاعب في نادي توتنهام الانجليزي يتعرض للسرقة في الأشهر الأخيرة، بعد زميليه ديلي آلي ويان فيرتونجين.
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