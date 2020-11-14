بالأرقام .. سبورت: برشلونة نادي القرن الـ 21 في إسبانيا

وقالت الصحيفة الإسبانية، في تقرير نشرته، اليوم، السبت، أن برشلونة أفضل فريق كرة قدم إسباني في القرن الـ 21، بسبب نتائجه في جميع المسابقات.
وأكدت الصحيفة أن برشلونة يتصدر ترتيب الفريق الإسبانية في القرن الحالي بناء على معايير الاتحاد الدولي لكرة قدم القدم والإحصاء، حيث يتصدر بـ 3456 نقطة، بينما يحل ريال مدريد ثانيا بـ 3347 نقطةـ وأتلتيكو مدريد ثالثا بـ 2149 نقطة.
يذكر أن فريق برشلونة يحتل المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الإسباني هذا الموسم برصيد 11 نقطة.
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