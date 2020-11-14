منتخب السويس يدخل معسكرا مغلقا استعدادا لدوري القسم الثاني اليوم

قرر أشرف خضر، المدير الفني لفريق منتخب السويس، دخول لاعبي الفريق في معسكر مغلق اليوم، السبت، لمدة أسبوع بمحافظة الإسماعيلية؛ استعدادًا لمواجهات دوري القسم الثاني بمجموعة القاهرة.
ويخوض الفريق الأول لكرة لقدم بنادي منتخب السويس، عددًا من المباريات الودية خلال المعسكر أمام كل من بلدية المحلة وكهرباء الإسماعيلية لزيادة الحالة البدنية والانسجام بين اللاعبين.
ويلعب فريق منتخب السويس أمام شقيقه بورتو ضمن منافسات أول جولة من دورى القسم الثاني مجموعة القاهرة لموسم 2020 - 2021.
وأنهى فريق منتخب السويس الموسم الماضي، محتلا المركز السادس في جدول ترتيب مجموعة القاهرة برصيد 33 نقطة بينما صعد فريق سيراميكا كليوباترا الي الدورى الممتاز ممثلا عن المجموعة.
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