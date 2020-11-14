اختتام دوري كرة القدم لشباب ماوية

اختتام دوري كرة القدم لشباب ماويةاختتمت بمديرية ماويه محافظة تعز منافسات دوري كرة القدم للشباب بالمديرية بأشراف مكتب الشباب والرياضة بالمحافظة.

أحرز فريق صقور الذنبة المركز الأول للدوري الذي استمر شهر وذلك بفوزه على فريق نادي اتحاد جرانع بهدف نظيف دون مقابل في المباراة الختامية التي جمعتهما في ملعب الشعب بني عبيدان ليتوج الصقور بكأس البطولة.

وفي الاختتام بحضور مدير مكتب الشباب والرياضة بالمحافظة خالد الصوفي تم تكريم الفريقين بالميداليات الذهبية والفضية ؛ وكذا شهادات التقدير لداعم الدوري الشيخ إبراهيم علي صادق عبيدان والمنظمين وبعض الشخصيات الرياضية.

كما تم تكريم اللاعبين عبدالكريم الدهبلي أفضل لاعب في البطولة وعمار عبده أحمد أفضل حارس ؛ صدام القحيمي أفضل دفاع ؛ أنور قايد هداف البطولة ؛ وائل صادق العودي اللاعب المثالي؛معتز جمال عبده سعيد أفضل لاعب واعد.

(سبأ)

