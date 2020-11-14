التاريخ ينحاز لـ الفراعنة.. تاريخ مواجهات مصر وتوجو قبل مواجهة الليلة الحاسمة

يخوض منتخب مصر الوطني مواجهة حاسمة أمام توجو، مساء اليوم السبت، على ملعب استاد القاهرة، في الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا.

ويملك الفراعنة، الأفضلية في تاريخ مواجهاته أمام توجو، حيث تقابلا 8 مواجهات من قبل، منها 6 انتصارات لمصر، مقابل فوز وحيد لتوجو، والتعادل في مناسبة واحدة.

وفي هذا التقرير نرصد لكم تاريخ مواجهات منتخبي مصر وتوجو:

أول مواجهة جمعت بين مصر وتوجو، كانت في بطولة أمم أفريقيا نسخة 1984، وتعادلا بدون أهداف.

ال مباراة كانت في تصفيات مونديال 1994، وفازت مصر خارج الديار بنتيجة 4-1 من توقيع حسام حسن "هدفين" وهاني رمزي وأيمن منصور.

وفي لقاء الإياب بالقاهرة، فاز الفراعنة بثلاثية من توقيع حسام حسن وياسر عزت وأحمد الكأس.

رابع المباريات كانت ودية عام 1997، وحقق المنتخب المصري، الفوز بنتيجة 7-2 من توقيع أحمد حسن وعبد الستار صبري وعبد الظاهر السقا وهادي خشبة وحسام حسن "هدفين" وسمير كمونة.

خامس اللقاءات في مواجهة ودية عام 2000، وفازت مصر بنتيجة 2-1 من توقيع عبد الظاهر السقا، ومدافع توجو بالخطأ في مرماه.

أما الفوز الوحيد لتوجو، كان في لقاء ودي، بنتيجة 1-0 في عام 2000.

كانت آخر مواجهة رسمية بين المنتخبين في تصفيات كأس العالم، والتي أقيمت في يناير 1993.

آخر مباراتين للمنتخبين وديًا، فازت مصر بالسودان 2012، بثلاثية نظيفة من توقيع محمد ناجي جدو ومحمد صلاح "هدفين"، والآخر بنفس النتيجة في القاهرة عام 2017، من توقيع محمود كهربا وأحمد الشيخ ومحمد النني.

ويملك منتخب مصر في جعبته نقطتين بواقع تعادلين في مباراتين خاضهما في تصفيات البطولة محتلاََ المركز الثالث في مجموعته، ويحتل المجموعة جزر القمر برصيد ٥ نقاط، ومن بعده كينيا بثلاث نقاط، والمركز الاخير توجو ينقطة واحدة.