الرياضة

غياب صالح جمعة وكهربا عن مران الأهلي

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كشف سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الاهلي، إن محمود كهربا وصالح جمعة لاعبى الفريق الأول لكرة القدم حصلا على إذن مسبق للغياب عن المران الجماعي للفريق، الذي أقيم عصر اليوم السبت على ملعب التتش بالجزيرة.

وأوضح مدير الكرة أن صالح وكهربا حصلا على إذن بشكل منفرد للغياب عن المران اليوم لأسباب خاصة وشخصية تم إخطاره بها. 

ويخوض الأهلي تدريباته على ملعب التتش، استعدادًا للمرحلة المقبلة، وأبرزها مواجهة الزمالك في نهائي دوري أبطال إفريقيا والمحدد لها يوم ٢٧ من الشهر الجاري.

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محمد الشيخ

محمد الشيخ

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