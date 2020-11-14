اجتماعات مكثفة لـ موسيماني في الأهلي

عقد بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي العديد من الاجتماعات اليوم بدأت بجلسة مع الوافد الجديد طاهر محمد طاهر.
وعقد بيتسو موسيماني، جلسة مع جهازه المعاون، على هامش مران الفريق عصر اليوم.
شهدت الجلسة الحديث عن بعض الأمور الفنية الخاصة بالتحضير للمرحلة المقبلة.
وعقد بيتسو موسيماني، محاضرة نظرية مع اللاعبين قبل انطلاق مران الفريق عصر اليوم.
شهدت المحاضرة الحديث عن الوحدات التدريبية التي سيخضع لها الفريق.
ثم اجتمع موسيماني مع سيد عبدالحفيظ من أجل الاطمئنان علي بعض الأمور الإدارية الخاصة بالفريق.
وواصل الأهلي تدريباته اليوم السبت على ملعب التتش بالجزيرة، استعدادًا للتحديات المحلية المتبقية في كأس مصر بمواجهة أبو قير للأسمدة في دور الـ8، ونهائي دوري الأبطال الإفريقي أمام الزمالك المحدد له يوم 27 نوفمبر الجاري.
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