طاهر محمد طاهر يرتدي القميص "27" مع الأهلي

تقرر أن يرتدي طاهر محمد طاهر القميص رقم 27 في صفوف فريق الأهلي، بداية من الموسم المقبل، وذلك بعد التنسيق مع الكابتن سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي، في الجلسة التي جمعتهما اليوم السبت في مقر النادي بالجزيرة.
وحرص طاهر على الوجود في مقر النادي بالجزيرة للاجتماع بالمدير الفني للفريق بيتسو موسيماني، وسيد عبد الحفيظ، مدير الكرة، لتحديد موعد انتظامه في التدريبات.
وعقد سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة جلسة اليوم مع طاهر محمد طاهر، لاعب الفريق الأول والمنضم حديثا من المقاولون العرب.
وحرص عبدالحفيظ على الاجتماع باللاعب؛ للاطمئنان على إصابته، والاتفاق على موعد انتظامه في التدريبات.
وتحدث «عبدالحفيظ» مع «طاهر» خلال اجتماعه به في أهمية التركيز من اليوم الأول له مع الفريق، وكيفية التعامل مع الضغوط والمتغيرات الدائمة والتي تتطلب التزامه دائما بشخصية الأهلي داخل الملعب وخارجه.
وشدد مدير الكرة بالنادي الأهلي خلال اجتماعه باللاعب على ثقته، وثقة الجهاز الفني فيه؛ لتقديم مستوى مميز وثابت مع الفريق، وأن يكون له دور مع زملائه في التتويج بالبطولات وإسعاد جماهير الأهلي.
وتعاقد النادي الأهلي مع طاهر محمد طاهر من نادي المقاولون العرب في تعاقد يبدأ من الموسم المقبل.
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