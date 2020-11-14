للمرة الأولى.. حارس مرمى الإسماعيلي الجديد في مران الفريق

ظهر لؤي عاشور حارس مرمي العربي القطري السابق، خلال التدريبات الجماعية للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، المقام حاليًا على الملعب الرئيسي بالنادي، بعد توقيعه على عقود إنضمامه للفريق الإسماعيلاوي خلال فترة الإنتقالات الجارية لتدعيم صفوف حراسة المرمى بالدراويش بداية من الموسم الجاري.

وكان لؤي عاشور إنضم للإسماعيلي لمدة ٥ سنوات، خاصة بعد فشل ضم عامر عامر حارس مرمى الإنتاج الحربي.

وشهد المران غياب محمد فوزي حارس مرمى الفريق للإصابة.

يذكر أن الإسماعيلي تعاقد مع الأنجولي إيري بابل وأحمد مصطفى والجزائري رضوان الشريفي، كما يقترب التونسي فخر الدين بن يوسف من العودة للإسماعيلي خلال ساعات، وتسعى إدارة الإسماعيلي في الحصول على خدمات باسم على وكريم طارق لاعب بتروجيت.