الرياضة

البنك الأهلي يضم أحمد شرويدة لاعب حرس الحدود

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نجح مسؤولو التعاقدات في نادي البنك الأهلي في الحصول علي خدمات احمد شرويدة لاعب فريق حرس الحدود لمدة ثلاث سنوات وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية . 

جاء ذلك بناء علي طلب محمد يوسف المدير الفني لفريق البنك الأهلي الذي يسعي لعمل عدة صفقات للفريق الصاعد حديثا للدوري الممتاز . 

وتم توقيع عقود انضمام اللاعب الي نادي البنك الأهلي بحضور حمادة هاشم مدير التعاقدات ووكيل اللاعب . 

أعلن أمير توفيق، مدير التعاقدات بالأهلي، عن انتقال محمد فخري، ناشئ الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، ‏إلى فريق البنك الأهلي لمدة سنة، على سبيل الإعارة.

وأتم أمير توفيق الاتفاق مع مسئولي البنك الأهلي وإنهاء كافة الإجراءات الخاصة بإعارة اللاعب. 

يأتي ذلك لمنح الفرصة للاعبين الشباب للاحتكاك والمشاركة واكتساب الخبرات.

وكان البنك الأهلي أعلن ضم العديد من اللاعبين عقب الصعود للدورى الممتاز، وهم "فادي فريد لاعب أسوان، وأحمد ياسر، وبهاء مجدي من المصري، إضافةً إلى موسى ديوارا من الإنتاج الحربي، وأحمد ياسين من المقاصة، ومحمد كوفي بعد رحيله من سموحة، وعاصم صلاح، ظهير أيسر نادي طلائع الجيش، وشادي رضوان، ومحمد فخري لاعبي الأهلي". 

يشار إلى أن فريق نادى البنك الأهلى المصرى لكرة القدم، صعد للدورى الممتاز لكرة القدم لأول مرة فى تاريخه، ممثلًا عن مجموعة الصعيد، وذلك بعد تعادله الإيجابى مع فريق بترول أسيوط فى مباراة حسمت الموقف لصالح نادى البنك الأهلى الذى ثبّت أقدامه رسميًا فى دورى الأضواء متصدرًا المجموعة الأولى برصيد 44 نقطة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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