هنفرح يوم 27 .. طاهر محمد طاهر لجماهير الأهلي: أنا في أعظم نادٍ في أفريقيا

وقال طاهر محمد طاهر عبر حساب النادي الأهلي على موقع التواصل الإجتماعي " إنستجرام": النهاردة أول يوم ليا في التتش، ومبسوط بتواجدي في أعظم ناد في أفريقيا، وإن شاء الله كلنا هنفرح يوم 27.
يذكر أن طاهر محمد طاهر وقع مؤخرا على عقود انضمامه إلى النادي الأهلي لمدة 5 سنوات قادما من المقاولون العرب.
ويستعد الأهلي لمواجهة الزمالك يوم 27 نوفمبر الجاري، في نهائي مسابقة دوري أبطال أفريقيا.
وتعد هذه هي المرة الأولى في تاريخ مسابقة دوري أبطال أفريقيا، التي سيلتقي فيها الأهلي مع الزمالك في نهائي البطولة.
وتأهل الأهلي إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا بعد الفوز على الوداد 5 - 1 ذهاب وإيابا، بينما صعد الزمالك بعد تغلبه على الرجاء 4 - 1 بمجموع مباراتي الدور نصف النهائي.
ويعد الأهلي الأكثر تتويجا بـ دوري أبطال أفريقيا على مر التاريخ برصيد 8 ألقاب، ويليله الزمالك ومازيمي الكونغولي بـ 5 ألقاب لكل منهما.
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