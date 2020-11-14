هنفرح يوم 27 .. طاهر محمد طاهر لجماهير الأهلي: أنا في أعظم نادٍ في أفريقيا

وجه طاهر محمد طاهر لاعب النادي الأهلي الجديد رسالة لجماهير القلعة الحمراء، في ظهوره الأول على ملعب مختار التتش.

وقال طاهر محمد طاهر عبر حساب النادي الأهلي على موقع التواصل الإجتماعي " إنستجرام": النهاردة أول يوم ليا في التتش، ومبسوط بتواجدي في أعظم ناد في أفريقيا، وإن شاء الله كلنا هنفرح يوم 27.

يذكر أن طاهر محمد طاهر وقع مؤخرا على عقود انضمامه إلى النادي الأهلي لمدة 5 سنوات قادما من المقاولون العرب.

ويستعد الأهلي لمواجهة الزمالك يوم 27 نوفمبر الجاري، في نهائي مسابقة دوري أبطال أفريقيا.