نوير يقترب من أن يكون أكثر حارس ألماني خاض مباريات دولية

في الرياضة 14 نوفمبر,2020

لايبزيج – د.ب.أ: يقترب مانويل نوير، حارس مرمى فريق بايرن ميونخ لكرة القدم، من الوصول للمباراة رقم مئة مع المنتخب الألماني، ولكن قبل تحقيق هذا الإنجاز، من المقرر أن يصبح أكثر حارس مرمى ألماني يلعب مباريات مع المنتخب الوطني. ومن المقرر أن يخوض نوير، الفائز بكأس العالم 2014، مباراته الدولية رقم 95 ليعادل الرقم المسجل باسم سيب ماير، بطل العالم في 1974، يوم السبت المقبل عندما يواجه المنتخب الألماني نظيره الأوكراني في دوري أمم أوروبا ثم سيتفوق على ماير يوم الثلاثاء المقبل عندما يواجه المنتخب الإسباني.

ويبدو أن ماير 76 عاما ليس منزعجا بشأن خسارة رقمه القياسي، وقال لوكالة الأنباء الألمانية “حان الوقت” أن يتم تخطي هذا الرقم. وقال ماير :”حققت هذا الرقم قبل 41 عاما. هذا يظهر أنه كان إنجازا عظيما لي. أهنئ مانويل نوير”.

وكان بإمكان أوليفر أن يحطم رقم ماير قبل أكثر من عقد من الزمان ولكنه خسر المركز الأساسي للينز ليمان قبل بطولة كأس العالم 2006 واعتزل بعد البطولة بعدما خاض 86 مباراة دولية.

وشارك ماير في الـ95 مباراة دولية خلال الفترة من 1966 إلى 1979، وفاز بيورو 1972 وكأس العالم بعدها بعامين، مع ألمانيا الغربية. كما أنه فاز بكل ألقاب بطولات الأندية التي شارك فيها بايرن ميونخ.

وأيضا فاز نوير 34 عاما بكل البطولات مع بايرن ميونخ منذ انتقاله للفريق قادما من شالكه في 2011، بما في ذلك الفوز بثلاثيتين في 2013 و2020.

وحصل نوير على مشاركته الأولى مع المنتخب الألماني في 2009 وبعدها أصبح الخيار الأول قبل كأس العالم 2010 بعدما أصيبب الحارس الأساسي وقتها رينيه أدلر بكسر في الضلع.

ولم ينظر نوير للوراء، بل احتفظ بمكانته بعد إصابة طويلة استمرت لأشهر قبل كأس العالم 2018 في روسيا، رغم وجود منافسة شرسة من حارس برشلونة مارك أندريه تريشتيجن.

وأعاد نوير، الذي ارتدى شارة القيادة لبايرن ميونخ والمنتخب الألماني، تعريف دور حارس المرمى، وغالبا ما كان يلعب دور المدافع، واختير كأفضل حارس مرمى في العالم أربع مرات.

وقال يواخيم لوف مدرب المنتخب الألماني قبل أن يحقق نوير إنجازه :” مانويل نوير حارس استثنائي، هبة من السماء لكرة القدم الألمانية. كان أحد أكبر العوامل لتطوير طريقة لعبنا والنجاح في العقد الماضي”. وأضاف لوف :”حارس مرمى بأرقام قياسية في ألمانيا- هذا إنجاز خاص” ، في إشارة إلى أن ألمانيا لديها تقليد طويل وفخور بوجود حراس مرمى جيدين.

ووفقا لماير لا توجد نهاية، مع وجود بطولة أمم أوروبا المؤجلة لتقام العام المقبل ثم بطولة كأس العالم بقطر 2022. وقال ماير :”بالتأكيد سيلعب مانويل نوير أكثر من 120 مباراة دولية. لا بأس به”. ولا يضيع نوير، الذي مدد تعاقده مع بايرن مطلع هذا العالم حتى 2023 ولا يخشى من منافسه الجديد في الفريق ألكسندر نوبل، وقتا في التفكير بشأن الاعتزال. وقال :”أنا جاهز، أشعر أنني بصحة جيدة واستمتع بكرة القدم”.