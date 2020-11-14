في تصفيات مونديال 2022: البرازيل تنفرد بالصدارة دون نيمار بفوز باهت على فنزويلا

في الرياضة 14 نوفمبر,2020

ساو باولو – أ.ف.ب: انفردت البرازيل في صدارة ترتيب تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة إلى مونديال قطر 2022 لكرة القدم، بعد فوزها الباهت على ضيفتها فنزويلا 1-صفر في ساوباولو، في غياب نجمها نيمار الذي يتعافى من اصابة عضلية.

افتقد “سيليساو” الى الابداع في غياب نجم باريس سان جرمان الفرنسي الذي لم يتعاف بعد من اصابة بفخذه ستبعده عن مباراتي فريقه في النافذة الدولية الحالية، واحتاج الى هدف المهاجم الآخر روبرتو فيرمينو (67) ليحسم النقاط الثلاث وينفرد بصدارة الترتيب بثلاثة انتصارات كاملة بعد التغلب على بوليفيا (5-صفر) وفي البيرو (4-2). وكان نيمار (28 عاما)، أغلى لاعب في العالم، سجل ثلاثية في ليما الشهر الماضي، رافعا رصيده إلى 64 هدفا، ليتخطى رقم “الظاهرة” رونالدو ويقف على بعد 13 هدفا من الرقم المحلي للجوهرة بيليه.

وأمام منتخب عرقلها بتعادل سلبي في بطولة كوبا أميركا العام الماضي واستهل التصفيات بخسارتين، خاضت البرازيل، بطلة العالم خمس مرات (رقم قياسي)، المواجهة مع سبعة غيابات أبرزهم لاعبا الوسط كاسيميرو وكوتينيو.

واضطر المدرب تيتي الى الدفع بخط هجومي غير اعتيادي ضمّ ريشارليسون، غابريال جيزوس وفيرمينو. ولعب فيرمينو متأخرا على غرار موقعه مع ليفربول الانجليزي، فيما عانى جيزوس (مانشستر سيتي الانجليزي) في البروز على الجهة اليمنى. وافتقد بطل العالم خمس مرات للاعب يصنع الخطر على الأطراف، برغم محاولات الظهير رينان لودي على الرواق الأيسر.

وعوّضت الأوروجواي خسارتها الكبيرة امام الاكوادور 2-4 الشهر الماضي، بفوز أكبر على مضيفتها كولومبيا القوية 3-صفر في بارانكيا، رافعة رصيدها الى ست نقاط فيما تجمد رصيد كولومبيا (4). وهذا الفوز الرقم 100 مع الاوروجواي لمدربها التاريخي أوسكار تاباريس الذي ألحق بكولومبيا اقسى خسارة على ارضها في التصفيات منذ 82 عاما.

وبكّر المهاجم المخضرم ادينسون كافاني بالتسجيل بعد تمريرة من ناهيتان نانديس (5) رافعا رصيده الى 51 هدفا دوليا. غرّد مهاجم مانشستر يونايتد الانكليزي بعد الفوز “فوز رائع أمام كولومبيا الصعبة دوما.. لتقييم هذا الفوز والمضي قدما”.

وقاد لاعب الوسط الخبير أرتورو فيدال منتخب تشيلي، بطل القارة مرتين تواليا في 2015 و2016، الى تحقيق فوزه الاول في التصفيات على ضيفته البيرو 2-صفر بتسجيله الهدفين.

وبتسديدة رائعة جدا من نحو 30 مترا سكنت المقص الايسر للحارس، افتتح فيدال التسجيل بعد ثلث ساعة على انطلاقة المباراة. وقبل عشر دقائق على الاستراحة سجل لاعب انتر الايطالي البالغ 33 عاما الثاني من مسافة قريبة.

حاولت البيرو، وصيفة كوبا أميركا، تقليص الفارق عن طريق أندريه كاريو مهاجم الهلال السعودي، لكن شباك الحارس المخضرم كلاوديو برافو الذي اصبح اول لاعب تشيلياني يخوض 50 مباراة في تصفيات المونديال، بقيت نظيفة حتى صافرة النهاية.