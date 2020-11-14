إصابة نجم كرة القدم المصرية محمّد صلاح بفيروس كورونا المستجد

القاهرة – أ.ف.ب أصيب نجم كرة القدم المصريّة مهاجم ليفربول الإنجليزي محمّد صلاح بفيروس كورونا المستجد عشية مباراة منتخب الفراعنة مع توغو، بحسب ما أعلن الاتحاد المصري.

وقال الاتحاد في تغريدة عبر حسابة على موقع تويتر “أظهرت المسحة الطبية التي أجريت علي بعثة منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم إصابة لاعبنا الدولي محمد صلاح نجم ليفربول بفيروس كورونا، بعدما جاءت مسحته إيجابية”.

وأشار الاتحاد إلى أن صلاح (28 عاما) لا يعاني من أي عوارض، وأن نتائج فحوصات باقي أفراد المنتخب جاءت سلبية. ويخضع اللاعب حالياً للبرتوكول الطبي بعد تنسيق طبيب المنتخب محمّد أبوالعلا مع نادي ليفربول، وتم حجره داخل غرفته في الفندق، كما وجميع من خالطهم مؤخراً، بحسب ما أعلن الاتحاد. وسيخضع اللاعب المصري إلى مزيد من الفحوصات خلال الساعات المقبلة.

وكان صلاح قد حضر حفل زفاف شقيقه نصر فور وصوله إلى القاهرة للانضمام إلى معسكر المنتخب، بحسب صور انتشرت له على وسائل التواصل الاجتماعي. كما حضر مساء الأربعاء حفل تكريمه من الاتحاد المصري لكرة القدم، لمناسبة فوز فريقه ليفربول بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الماضي.

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