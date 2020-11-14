الفرق الأهلية تطالب الوزارة بالسماح بفتح حسابات بنكية في اجتماع مجلس إدارة نادي الطليعة

صور- عبدالله بن محمد باعلوي:

قدم رؤساء الفرق الأهلية المنتسبة لنادي الطليعة مطالباتهم لوزارة الثقافة والرياضة والشباب في السماح بفتح الحسابات إلى حين الحصول على أراض بهدف تفعيل نشاطهم الرياضي والثقافي والاجتماعي إلى جانب مطالبتهم لدائرة الأراضي بالولاية بتخصيص أراض للفرق لاستثمارها لإيجاد دخل ثابت لتمويل أنشطتها وبرامجها وفعالياتها المختلفة.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة نادي الطليعة الذي عقد بمسرح النادي برئاسة الشيخ ناصر بن سعيد العلوي رئيس النادي وبحضور رؤساء الفرق الأهلية المنتسبة للنادي وهي نعمة والصمود والغليلة وشياع وعوينة والأهلي والحزم والمجد وواد والعيجة والاتحاد والوحدة وفريق المخازن الرياضي .

وأكد رئيس مجلس إدارة نادي الطليعة خلال الاجتماع أن جميع إمكانيات النادي مسخرة لخدمة الفرق الأهلية حاثا رؤساء الفرق بالتعاون مع إدارة النادي وأن الجميع يعمل لما فيه مصلحة الرياضة العمانية والمساهمة في تكوين نشء قادر على تحمل المسؤولية واستغلال أوقات فراغ الشباب بما يعود عليهم بالفائدة البدنية والاجتماعية والثقافية.

وتطرق الاجتماع إلى العديد من المواضيع أهمها إعداد كشوفات المنتسبين للفرق الأهلية وعمل هيكل تنظيمي للفرق والتعاون مع وزارة الثقافة والرياضة والشباب والسعي من الفرق والنادي لاستخراج أراض مخصصة للفرق واستثمار تلك الأراضي لإيجاد دخل ثابت لتمويل أنشتطها وبرامجها وفعالياتها المختلفة وضرورة المشاركة في المناسبات الوطنية المختلفة والتعاون مع المؤسسات الحكومية والخاصة المختلفة لتحقيق رؤية عمان 2040 والسعي إلى تعشيب ملعب الفرق الأهلية بالولاية والاهتمام بالجانب الإعلامي من خلال فتح حسابات بمواقع التواصل الاجتماعي وإعداد روزنامة المناسبات المختلفة التي تنفذها الفرق وكذلك المساهمة في البرامج التوعوية حول جائحة كرونا وتطبيق توصيات اللجنة العليا المكلفة ببحث إلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كرونا .

وفي ختام الاجتماع تقدم رؤساء الفرق الأهلية المنتسبة للنادي بالشكر والتقدير إلى مجلس إدارة نادي الطليعة على دعوتهم لحضور الاجتماع والمساهمة في تذليل الصعوبات والعراقيل التي تعترض الفرق ومن أهمها تخصيص الأراضي والسماح بفتح حساب بنكي دون شرط الحصول على الأرض .

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