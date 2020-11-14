المنتخب الوطني لكرة القدم الشاطئية يبدأ معسكره الداخلي بـ 15 لاعبا

يستمر البرنامج خمسة أيام

يدخل المنتخب الوطني لكرة القدم الشاطئية معسكرا داخليا ضمن برنامج اعداده للمشاركات القادمة والعودة من جديد الى الملاعب الرملية التي توقف عن التواجد بها لقرابة اكثر من ثمانية اشهر منذ اخر تجمع للمنتخب وذلك بسبب الاوضاع الراهنة بانتشار فيروس كورونا.

وانهى لاعبو المنتخب الوطني تباعا الفحص الطبي المقرر لجميع اللاعبين والجهازين الفني والاداري قبل الدخول في هذا المعسكر عبر الفحوصات التي جرت في مستشفى بدر السماء ضمن الاجراءات الاحترازية المتبعة.

ويتضمن برنامج المعسكر إعداد المنتخب بعدد من الحصص التدريبية بقيادة المدرب الوطني طالب هلال ويستمر حتى يوم 19 من الشهر الحالي على الملاعب الرملية بمجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر ويتضمن برنامج اعداد المنتخب عدة مراحل حيث ستكون المرحلة الثانية من البرنامج الاعدادي خلال الفترة من 143 الى 17 من الشهر القادم وستتركز المرحلتان الاولى والثانية على رفع معدلات اللياقة البدنية واعادة الروح للاعبين بشكل اكبر بالاضافة الى التمارين الاساسية وينتقل بعدها المنتخب الى المرحلة الاخرى بالبحث عن التجارب الودية والمعسكرات الخارجية من اجل الوقوف بشكل اكبر على جاهزية المنتخب قبل المشاركة في الاستحقاقات القادمة للمنتخب والتي ستكون منها اقليمية وقارية ودولية منها الالعاب الشاطئية الخليجية بالكويت ونهائيات كأس امم اسيا بتايلاند خلال شهر مارس والمؤهلة الى نهائيات كأس العالم المقامة في روسيا يوليو 2021 والمشاركة في دورة الالعاب الشاطئية بالصين خلال شهر ابريل من العام القادم

وقد أعلن المدرب الوطني طالب بن هلال الثانوي مدرب منتخبنا الوطني لكرة القدم الشاطئية 15 لاعبا لدخول هذا المعسكر وهم خالد بن خميس العريمي ومنذر بن هلال العريمي ومشعل بن هلال العريمي

وجلال بن خميس السناني ويحيى بن مبيوع العريمي وعبدالله بن مسعود السوطي ونوح بن سالم الزدجالي وعبدالله بن صالح البلوشي وأمجد بن عبدالله الحمداني وشريف بن شمبيه البلوشي ويونس بن خميس العويسي وسامي بن فائل البلوشي وعيد بن عبدالله الفارسي وسالم بن محمد العريمي وعبدالعزيز بن عبدالله الرقادي.