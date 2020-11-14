50 دراجا يشاركون في مسيرة الولاء والعرفان في حب عمان احتفالا بالعيد الوطني الـ 50

أقامت وزارة الثقافة والرياضة والشباب مسيرة الولاء والعرفان في حب عمان ضمن احتفالات البلاد بالعيد الوطني المجيد وقد شارك في هذه الفعالية 50 دراجا من مختلف محافظات السلطنة قطعوا خلالها مسافة 50 كيلومترا من برج الصحة وانتهاء بمتحف الطفل بالقرم.

وتأتي هذه الفعالية بالتعاون مع شركة المعمري العالمية وهي مسيرة الولاء والعرفان في حب عمان رعى الفعالية سعادة السيد خليفة بن المرداس البوسعيدي أمين عام شؤون المحافظات بوزارة الداخلية وبحضور سعادة الشيخ رشاد بن أحمد بن محمد بن عمير الهنائي وكيل وزارة الثقافة والرياضة والشباب للرياضة والشباب وقام راعي المناسبة ووكيل الوزارة في نهاية الحفل بتبادل الهدايا التذكارية مع المنظمين لهذه الفعالية.

وانطلق المسير خلال الفترة الصباحية عند الساعة الثامنة صباحا من برج الصحوة مرورا بشارع المطار ومنطقة العذيبة والغبرة، ثم المرور امام دار الأوبرا السلطانية ومتابعة إلى كورنيش مطرح واتجهوا بعدها الى قصر العلم والعودة من نفس المسار حتى الوصول الى متحف الطفل نهاية المسار.

خليفة البوسعيدي: جهود طيبة لإقامة هذه الفعالية

قال سعادة السيد خليفة بن المرداس البوسعيدي أمين عام شؤون المحافظات بأننا سعداء بالمشاركة في هذه الفعالية وهناك مبادرة جيدة من الشباب الذين نقدم لهم كل الشكر والتقدير على هذه الجهود الطيبة في اقامة المسيرة في ذكرى العيد الوطني المجيد الخمسين لانطلاق مسيرة النهضة المباركة التي بناها المغفور له بإذن الله صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور، وجدد هذا العهد والنهضة المباركة مولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم – حفظه الله ورعاه -.

واشار سعادته أن المشاركة في هذه الفعالية تعد بادرة طيبة من أبناء الوطن ومن مختلف المحافظات مجددين العهد والولاء للمقام السامي ونثمن للجميع هذه المبادرة الطيبة متمنين للجميع كل التوفيق والنجاح.

خليفة العيسائي:

شكر للشباب على هذه الفعالية

وقال خليفة بن سيف العيسائي مدير عام الأنشطة الرياضية بوزارة الثقافة والرياضة والشباب بأن الفعالية والتي شهدت مشاركة 50 دراجا جاءوا من مختلف محافظات السلطنة وتأتي في اطار احتفالات البلاد بالعيد الوطني المجيد وهناك تنسيق مسبق مع اللجنة العليا للاحتفالات الوطنية واللجنة العليا للتعامل مع جائحة كورونا الذين ثمنوا هذه المبادرة وقد ساهم في انجاح هذا المسير العديد من الجهات منها شرطة عمان السلطانية و نقدم لها كل الشكر والتقدير على تلك الجهود الطيبة.

واشار بان الفعالية لاقت الاقبال والاستحسان وخاصة من محبي رياضة الدراجات النارية الذين تفاعلوا بشكل جيد سواء بالحضور او عبر مواقع التواصل الاجتماعي التي غطت هذه الفعالية منذ انطلاقتها متمنين للجميع التوفيق ونقدم لهم كل الشكر على تلك الجهود الطيبة.