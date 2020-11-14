8 مرات .. منتخب مصر يتفوق في 6 مواجهات وفوز وحيد لـ توجو

يخوض منتخب مصر بقيادة حسام البدري مباراته المرتقبة أمام نظيره منتخب توجو مساء اليوم السبت، على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثالثة، من تصفيات كأس الأمم الأفريقية. ومن المقرر أن يدفع حسام البدري بـ أحمد سيد زيزو أساسيا في مباراة اليوم، بدلا من محمد صلاح الذي تأكد إصابته بفيروس كورونا المستجد، أمس، الجمعة. والتقى منتخبا مصر وتوجو 8 مرات قبل مواجهة الليلة، كان اللقاء الأول في كأس أمم إفريقيا بساحل العاج يوم 10 مارس 1984 وانتهى بالتعادل السلبي.

وجاءت المواجهة الثانية في تصفيات كأس العالم يوم 25 أكتوبر 1992 في لومي وفاز الفراعنة بأربعة أهداف مقابل هدف، سجل حسام حسن هدفين وكل من أيمن منصور وهاني رمزي هدفا.

ثم التقى الفريقان بالقاهرة في نفس التصفيات يوم 31 يناير 1993 وانتهى بفوز مصر بثلاثة أهداف دون رد احرزها حسام حسن وياسر عزت وأحمد الكاس.

وكانت المباراة الرابعة ودية بالقاهرة في 18 ديسمبر 1997 وفازت مصر 2/7 سجل حسام حسن هدفين وكل من عبد الستار صبري وأحمد حسن وعبد الظاهر السقا وهادي خشبة وسمير كمونة هدفا.

وخاض الفراعنة الكبار مباراته الخامسة أمام توجو وديا في القاهرة يوم 4 يناير 2000 وانتهى بفوز مصر بهدفين مقابل هدف، وسجل مدافع توجو في مرماه والسقا هدفي مصر.

ثم التقى الفريقان مجددا وديا في لومي يوم 18 يناير 2000، وحقق منتخب توجو فوزه الوحيد بهدف سجله فرانك دوتي.