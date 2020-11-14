رسالة دعم من عمرو زكي لـ محمد صلاح بعد إصابته بـ كورونا.. شاهد

حرص عمرو زكي لاعب الزمالك السابق، علي دعم نجم منتخب مصر ولاعب نادى ليفربول الإنجليزي محمد صلاح بعد إصابته بفيروس كورونا بعدما جاءت مسحته إيجابية.

ونشر عمرو زكي صورة له بصحبة صلاح عبر حسابه علي "انستجرام" وعلق قائلا "‏سلامتك ياصلاح"

وأظهرت المسحة الطبية التي أجريت علي بعثة منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم إصابة لاعبنا الدولي محمد صلاح نجم ليفربول بفيروس كورونا بعدما جاءت مسحته إيجابية.. رغم انه لا يعاني أي أعراض.. فيما جاءت مسحه باقي أعضاء الفريق سلبية.

وخضع نجمنا الدولي لبروتوكول طبي بعد تنسيق طبيب المنتخب الدكتور محمد أبوالعلا مع ناديه الإنجليزي ليفربول، إضافة إلي عزله داخل غرفته وأيضا عزل كل المخالطين، ويخضع نجمنا الي مزيد من الفحوصات خلال الساعات المقبلة.