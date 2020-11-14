صحفي إنجليزي يكشف سبب تجاهل ليفربول لـ محمد صلاح بعد إصابته بكورونا

كشف مات إديسون الصحفي بموقع ليفربول إيكو، عن سبب تجاهل نادي ليفربول للنجم المصري محمد صلاح بعد إعلان إصابته بفيروس كورونا المستجد، أمس، الجمعة، خلال تواجده في معسكر منتخب مصر.

ولم يصدر نادي ليفربول أي تعليق حتى الآن بشأن إصابة محمد صلاح، سواء بشكل رسمي أو من خلال تصريحات رسمية، ولم يوجه أي رسالة دعم للنجم المصري على على موقعه الرسمي أو حساباته على مواقع التواصل الإجتماعي، رغم أن النادي دائما ما يدعم أي لاعب يتعرض لإصابة حتى ولو كانت بسيطة.

وقال مات إديسون في تصريحات خاصة لـ " دوت الخليج":"" صلاح نفسه لم يعلق على إصابته بفيروس كورونا حتى الآن، فكيف يعلق نادي ليفربول على إصابة اللاعب".

وتابع:"منتخب مصر وليفربول على اتصال ببعضهما البعض، لمتابعة حالة صلاح بشكل مستمر، وسيتعين على صلاح عزل نفسه لمدة 10 أيام".