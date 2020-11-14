ولم يصدر نادي ليفربول أي تعليق حتى الآن بشأن إصابة محمد صلاح، سواء بشكل رسمي أو من خلال تصريحات رسمية، ولم يوجه أي رسالة دعم للنجم المصري على على موقعه الرسمي أو حساباته على مواقع التواصل الإجتماعي، رغم أن النادي دائما ما يدعم أي لاعب يتعرض لإصابة حتى ولو كانت بسيطة.
وقال مات إديسون في تصريحات خاصة لـ " دوت الخليج":"" صلاح نفسه لم يعلق على إصابته بفيروس كورونا حتى الآن، فكيف يعلق نادي ليفربول على إصابة اللاعب".
وتابع:"منتخب مصر وليفربول على اتصال ببعضهما البعض، لمتابعة حالة صلاح بشكل مستمر، وسيتعين على صلاح عزل نفسه لمدة 10 أيام".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر صحفي إنجليزي يكشف سبب تجاهل ليفربول لـ محمد صلاح بعد إصابته بكورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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