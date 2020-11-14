منتخب البرازيل الأولمبي يهزم كوريا بثلاثية وديا

حقق منتخب البرازيل الأوليمبي فوزا على نظيره كوريا الجنوبية بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة الودية التي جمعتهما اليوم السبت ضمن استعداداتهما لمنافسات أولمبياد طوكيو 2021. وتقدم منتخب كوريا الجنوبية في الدقيقة 7 من عمر الشوط الأول عن طريق اللاعب لي ديونج، قبل أن يتعادل المنتخب البرازيلي في الدقيقة 42 بأقدام اللاعب كونيا. وفي الشوط الثاني، قلب أبناء السيليساو الطاولة وتقدموا بهدف عن طريق اللاعب رودريجو في الدقيقة 61، قبل أن يعزز راينير التقدم بهدف ثالث من جملة فنية رائعة قبل نهاية المباراة.

وأدار اللقاء تحكيميا حكم الساحة ابراهيم نور الدين، ويعاونه احمد توفيق طلب وهاني عبد الفتاح، والحكم الرابع محمد معروف، وحكم الفيديو محمود بسيوني وحكم مساعد الفيديو مصطفي عثمان. وافتتحت الدورة مساء الخميس الماضي، بمباراة مصر مع كوريا الجنوبية، التي انتهت بالتعادل السلبي، وتختتم الدورة بلقاء مصر مع البرازيل مساء الثلاثاء المقبل.

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