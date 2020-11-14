الرياضة

رسميا .. مهاجم أسوان ينضم لفريق قنا موسمين

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أتم مسئولو مجلس إدارة نادي قنا الرياضي، التعاقد مع اللاعب إسلام محمد مهاجم فريق أسوان لمدة موسمين، لتدعيم خط هجوم الفريق للموسم الجديد بدورى القسم الثاني.

ووقع إسلام محمد علي عقود إنضمامه لصفوف قنا الرياضي بحضور محمود إبراهيم المدير الفنى ومؤمن عبدالنعيم المشرف علي الفريق  .

وسبق أن لعب إسلام محمد لأندية الجونة في مرحلة الناشئين وقنا، والألومنيوم، وطهطا ،وأسوان والصعود للدورى الممتاز ،وجمهورية شبين موسما علي سبيل الإعارة ،قبل أن ينضم مؤخرا لصفوف نادي قنا الرياضي.

يذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي قنا الرياضي، تأهل رسميًا إلي القسم الثانى مباشرة عقب الفوز على فريق أهلي المنشأة بهدف للاشيء، وتصدره مجموعته بفارق 9 نقاط عن أقرب منافسيه وقبل نهاية الدورى بجولتين.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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