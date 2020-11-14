رسميا .. مهاجم أسوان ينضم لفريق قنا موسمين

أتم مسئولو مجلس إدارة نادي قنا الرياضي، التعاقد مع اللاعب إسلام محمد مهاجم فريق أسوان لمدة موسمين، لتدعيم خط هجوم الفريق للموسم الجديد بدورى القسم الثاني.
ووقع إسلام محمد علي عقود إنضمامه لصفوف قنا الرياضي بحضور محمود إبراهيم المدير الفنى ومؤمن عبدالنعيم المشرف علي الفريق .
وسبق أن لعب إسلام محمد لأندية الجونة في مرحلة الناشئين وقنا، والألومنيوم، وطهطا ،وأسوان والصعود للدورى الممتاز ،وجمهورية شبين موسما علي سبيل الإعارة ،قبل أن ينضم مؤخرا لصفوف نادي قنا الرياضي.
يذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي قنا الرياضي، تأهل رسميًا إلي القسم الثانى مباشرة عقب الفوز على فريق أهلي المنشأة بهدف للاشيء، وتصدره مجموعته بفارق 9 نقاط عن أقرب منافسيه وقبل نهاية الدورى بجولتين.
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