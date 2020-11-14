الأهلي يهزم سبورتنج ويعزز صدارته لدوري عمومي سيدات اليد

انتهى الشوط الأول بتقدم “المارد الأحمر” بنتيجة 13 – 8، قبل أن يقلص أصحاب الأرض النتيجة خلال أحداث الشوط الثاني.
أقيم اللقاء مساء اليوم السبت على صالة نادي سبورتنج بمدينة الإسكندرية.
وبهذه النتيجة ارتفع رصيد "الشياطين الحمر" للنقطة رقم 30 على قمة الدوري بعد الفوز في كل لقاءاته الماضية على حساب كلًا من "منوف الرياضي – حلوان العام – شامبيون الرحاب – هليوليدو – 6 أكتوبر – الطيران – الزمالك – الجزيرة - هليوبوليس".
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