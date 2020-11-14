الرياضة

الأهلي يهزم سبورتنج ويعزز صدارته لدوري عمومي سيدات اليد

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فاز الفريق الأول لسيدات كرة اليد بالنادي الأهلي، بقيادة مديره الفني يحيى يوسف، على نظيره سبورتنج بنتيجة 27 – 24، في الجولة العاشرة من بطولة دوري العمومي للموسم الجاري 2020 – 2021.

انتهى الشوط الأول بتقدم “المارد الأحمر” بنتيجة 13 – 8، قبل أن يقلص أصحاب الأرض النتيجة خلال أحداث الشوط الثاني.

أقيم اللقاء مساء اليوم السبت على صالة نادي سبورتنج بمدينة الإسكندرية.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد "الشياطين الحمر" للنقطة رقم 30 على قمة الدوري بعد الفوز في كل لقاءاته الماضية على حساب كلًا من "منوف الرياضي – حلوان العام – شامبيون الرحاب – هليوليدو – 6 أكتوبر – الطيران – الزمالك – الجزيرة - هليوبوليس".

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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