طاهر: أتمنى إسعاد جماهير الأهلي.. وفخور بوجودي في نادي القرن

وأضاف: «شعور كبير بالفخر انتابني مع دخولي ملعب التتش والوجود في أكبر نادٍ في مصر وقارة إفريقيا وبطل القرن، ما جعلني في قمة السعادة والحماس للتجربة التي أخوضها مع الفريق من بداية الموسم».
وأشار طاهر إلى أنه كان يتمنى وجوده مع الفريق في المباريات القادمة لكأس مصر، ولكن عدم قيده في القائمة لن يسمح له بالمشاركة.
وقال: «تركيزي الآن في إثبات نفسي سريعًا مع الفريق والمنافسة مع زملائي، بما يخدم أهداف النادي، وتحقيق البطولات التي يسعى إليها لإسعاد جماهير النادي العظيمة في كل مكان».
وأضاف طاهر: «سأرتدي القميص رقم 27، وهو نفس اليوم الذي تقام فيه مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا نهاية الشهر الجاري، وأتمنى أن يكون الرقم فأل خير عليَّ وعلى الفريق، وأن يكون كل زملائى الذين يشاركون في أفضل حالاتهم لحصد اللقب».
وأوضح أنه اجتمع مع الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة، وبيتسو موسيماني المدير الفني، في جلسات تعارف بينهم اليوم، واستمع لنصائح عديدة من الثنائي لتوضيح أهمية المرحلة المقبلة.
وتابع: «استمعت بتركيز لكل النصائح والتعليمات، وكلها أمور ليست بجديدة عليَّ، لأني أعرف النادي الأهلي ومبادئه جيدًا، وأتمنى أن أكون موفقًا فيما هو قادم».
وأتم طاهر حديثه بأنه يتمنى أن يكون عند حسن ظن جماهير الأهلي التي طالما دعمته حتى أثناء وجوده بالمقاولون العرب، وأن يكون له دور في التتويج مع الفريق بالبطولات، ويوفق في تقديم أفضل ما لديه.
وأشار إلى أنه فى حالة طبية وبدنية جيدة، وسوف يجري أشعة لعرضها على الجهاز الطبي للتأكد من سلامته قبل الانتظام في التدريبات الجماعية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طاهر: أتمنى إسعاد جماهير الأهلي.. وفخور بوجودي في نادي القرن على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.