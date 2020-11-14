حسام البدري في مواجهة المدفع.. لقاء توجو بوابة مدرب الفراعنة لمصالحة الجماهير

يستعد منتخب مصر الأول لمواجهة نظيره توجو، في مباراة مرتقبة تقام على ملعب استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات تصفيات كأس الأمم الافريقية.

ويبحث حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر عن فوزه الاول مع الفراعنة منذ أن تولى العام الماضي قبل أن يضرب فيروس كورونا العالم وتتوقف جميع الانشطة الرياضية.

تولى حسام البدري فى 2019 مسئولية تدريب منتخب مصر الأول.

وخاض حسام البدري المدير الفني للمنتخب 4 مباريات مع الفراعنة منذ توليه المسئولية في 19 سبتمبر 2019 عقب إقالة المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني السابق، منهما مباراتين وديتين قبل بداية مشوار التصفيات، لم يحقق خلالها أي فوز منذ ما يقارب سنة وشهرين يومًا بما يعادل عامًا وشهر وثلاثة أسابيع وخمسة أيام.

ويعتبر البدري في هذه المباراة امام المدفع بعد أن هاجمته الجماهير بسبب عدم تحقيقه اي فوز منذ توليه الادارة الفنية، وتعد مباراة توجو هي بوابة البدري لانقاذ الفراعنة ومصالحة الجماهير.