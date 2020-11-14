تدريبات تأهيلية لجنش وشيكابالا

أدى محمود عبدالرحيم "جنش" حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، حصة تأهيلية بجيمانيزيوم النادي، وذلك على هامش المران المقام حاليا بملعب عبداللطيف أبو رجيلة.

يأتي ذلك وفق برنامج موضوع للحارس لتجهيزه استعدادا للفترة المقبلة.

كما أدى محمود عبدالرازق "شيكابالا" قائد الفريق تدريبات تجهيزية وتأهيلية وذلك بجيمانيزيوم النادي، وذلك ضمن برنامج موضوع له من قبل الجهاز الفني، استعدادا للفترة المقبلة.

ويستعد الفريق للمباريات المقبلة سواء ببطولة كأس مصر أو مواجهة النادي الأهلي بالمباراة النهائية لبطولة دوري أبطال إفريقيا والمقرر لها يوم ٢٧ نوفمبر الجاري.