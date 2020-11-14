عبدالغني ينتظم في التدريبات الجماعية للزمالك

ويشارك عبدالغني في التدريبات بشكل طبيعي، وذلك بعد حصوله على إذن أول أمس لظروف خاصة به، وخضوعه لبرنامج تأهيلي أمس بعد الراحة .
وأدى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي فقرة تأهيلية قوية على هامش المران المقام حاليا بملعب عبداللطيف أبو رجيلة.
واعتمد الجهاز الفني خلال هذه الفقرة على تأدية اللاعبين بعض التدريبات الخاصة بتقوية العضلات والمرونة، بجانب بعض الإطالات.
على جانب آخر أدى اللاعبون فقرة ترفيهية، عبارة عن مباراة تنس أرضي بالكرة، حيث تم تقسيمهم إلى مجموعتين، كل مجموعة تضم فريقين، و أدوا فقرة اتسمت بالرفاهية والمنافسة في نفس الوقت .
ويستعد الفريق للمباريات المقبلة سواء ببطولة كأس مصر أو مواجهة النادي الأهلي بالمباراة النهائية لبطولة دوري أبطال إفريقيا والمقرر لها يوم ٢٧ نوفمبر الجاري.
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