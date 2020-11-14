وصول حافلتي منتخبيّ مصر وتوجو إلى استاد القاهرة

وصلت حافلتا المنتخب الوطني وتوجو إلى استاد القاهرة الدولي استعدادا للمواجهة المرتقبة بينهما في تمام التاسعة مساء اليوم في تصفيات بطولة كأس الامم الافريقية.

وحرص المسوئول الطبي في التشديد على الاجراءات الاحترازية وقياس الحرارة قبل دخول اللاعبين الملعب.