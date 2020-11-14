وصول حافلتي منتخبيّ مصر وتوجو إلى استاد القاهرة

وصلت حافلتا المنتخب الوطني وتوجو إلى استاد القاهرة الدولي استعدادا للمواجهة المرتقبة بينهما في تمام التاسعة مساء اليوم في تصفيات بطولة كأس الامم الافريقية.
وحرص المسوئول الطبي في التشديد على الاجراءات الاحترازية وقياس الحرارة قبل دخول اللاعبين الملعب.
ومن المقرر أن يدفع حسام البدري بـ أحمد سيد زيزو أساسيا في مباراة اليوم، بدلا من محمد صلاح الذي تأكد إصابته بفيروس كورونا المستجد، أمس، الجمعة.
والتقى منتخبا مصر وتوجو 8 مرات قبل مواجهة الليلة، كان اللقاء الأول في كأس أمم إفريقيا بساحل العاج يوم 10 مارس 1984 وانتهى بالتعادل السلبي.
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