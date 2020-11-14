فقرة تأهيلية لأوباما بمران الزمالك

أدى يوسف إبراهيم "أوباما" لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، فقرة تأهيلية خاصة . يأتي هذا على هامش المران اليوم ، تحت قيادة عمرو المطراوي أخصائي التأهيل. حيث قام اللاعب بالركض حول الملعب، وبعض التدريبات التأهيلية، أعقبها قام بأداء تدريبات بالكرة ، وشارك في فقرة التنس الأرضي بالكرة مع زملائه بالفريق. ويستعد الفريق للمباريات المقبلة سواء ببطولة كأس مصر أو مواجهة النادي الأهلي بالمباراة النهائية لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

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