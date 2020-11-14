أما عن تردد القنوات الناقلة لمباراة مصر وتوجو فى تصفيات أمم إفريقيا 2021، فتنقل المباراة تليفزيونيًا على قناة واحد فقط. وتنقل المباراة على قناة beIN Sports HD 7، على التردد الفضائي :(10853) الاستقطاب: أفقي H، ومعدل الترميز 27500، ومعامل التصحيح: 3/4.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ترددات القنوات الناقلة لمباراة منتخب مصر وتوجو.. تعرف عليها على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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