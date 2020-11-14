عمرو السولية يرحب بالرحيل عن الأهلي إلى الدوري الإيطالي.. فيديو

كشف عمرو السولية نجم المنتخب الوطني والنادي الأهلي، عن تلقيه عرض للاحتراف في نادي لاتسيو في الدوري الإيطالي.

وأضاف السولية خلال فيديو انتشر له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أن وكيل أعماله أبلغه أن نادي لاتسيو الإيطالي أبدى اهتمامه للتعاقد معه وهو أمر جيد للغاية ويتمنى حدوثه.

وأكد عمرو السولية أنه يتمني أن ينضم إلى نادي لاتسيو ويتواجد تحت قيادة سيموني إنزاجي المدير الفني لنادي لاتسيو.

وواصل الأهلي تدريباته اليوم السبت على ملعب التتش بالجزيرة، استعدادًا للتحديات المحلية المتبقية في كأس مصر بمواجهة أبو قير للأسمدة في دور الـ٨، ونهائي دوري الأبطال الإفريقي أمام الزمالك المحدد له يوم ٢٧ نوفمبر الجاري.

وبدأ الجهاز الفني في الاستعداد لمباراة نهائي بطولة أفريقيا المقرر لها يوم 27 نوفمبر الجاري من خلال جلسة مع الجهاز الطبي للفريق برئاسة الدكتور خالد محمود للوقوف على حالة اللاعبين البدنية وموقف اللاعبين العائدين من الإصابة.