كشف عمرو السولية نجم المنتخب الوطني والنادي الأهلي، عن تلقيه عرض للاحتراف في نادي لاتسيو في الدوري الإيطالي.
وأضاف السولية خلال فيديو انتشر له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أن وكيل أعماله أبلغه أن نادي لاتسيو الإيطالي أبدى اهتمامه للتعاقد معه وهو أمر جيد للغاية ويتمنى حدوثه.
وأكد عمرو السولية أنه يتمني أن ينضم إلى نادي لاتسيو ويتواجد تحت قيادة سيموني إنزاجي المدير الفني لنادي لاتسيو.
وواصل الأهلي تدريباته اليوم السبت على ملعب التتش بالجزيرة، استعدادًا للتحديات المحلية المتبقية في كأس مصر بمواجهة أبو قير للأسمدة في دور الـ٨، ونهائي دوري الأبطال الإفريقي أمام الزمالك المحدد له يوم ٢٧ نوفمبر الجاري.
وبدأ الجهاز الفني في الاستعداد لمباراة نهائي بطولة أفريقيا المقرر لها يوم 27 نوفمبر الجاري من خلال جلسة مع الجهاز الطبي للفريق برئاسة الدكتور خالد محمود للوقوف على حالة اللاعبين البدنية وموقف اللاعبين العائدين من الإصابة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عمرو السولية يرحب بالرحيل عن الأهلي إلى الدوري الإيطالي.. فيديو على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.