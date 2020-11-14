فريدة عثمان تحصد ميدالية جديدة فى بطولة أمريكا .. تفاصيل

حصدت السباحة المصرية فريدة عثمان الميدالية الفضية فى سباقات الـ100 متر حرة ببطولة أمريكا المفتوحة للسباحة المقامة فى جرينسبورور بولاية نورث كارولينا على مدار الفترة من من 12 إلى 14 نوفمبر الجارى. وجاءت فريدة فى المركز الثانى فى سباق الـ100 متر حرة بعد تحقيقها لزمن قدره 55.49 ثانية، خلف الأمريكية كلير كرزان صاحبة الذهبية والمركز الأول بزمن قدره 54.93 ثانية. وتعتبر الميدالية التى حصلت عليها فريدة عثمان الثالثة فى بطولة أمريكا المفتوحة للسباحة حيث حصدت أمس ميدالية ذهبية فى سباق 50 متر حرة، كما حصدت ميدالية فضية فى سباق 100 متر فراشة. وقررت السباحة فريدة عثمان العودة للمشاركة فى البطولات الدولية رغم أزمة كورونا التى تجتاح العالم وأعربت عن سعادتها بتلك العودة. وقالت عبر حسابها على شبكة التواصل الاجتماعى: "أنا مبسوطة ومتحمسة إنى هرجع أنزل بطولات تانى". يذكر أن فريدة عثمان حطمت الرقم القياسى فى نسخة بطولة «Tyrproswimseries»، خلال العام الماضى وحصلت على الميدالية الذهبية فى سباق 50 متر فراشة بزمن قدره 25.65 ثانية.

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