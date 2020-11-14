الخطيب يتفقد إنشاءات فرع أهلي مدينة نصر ويعلن افتتاح الجراج نهاية مايو

قام محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي بجولة تفقدية، ظهر اليوم السبت في فرع النادي بمدينة نصر، لمتابعة الخطوات التنفيذية في المشاريع الإنشائية وفى مقدمتها مشروع إنشاء جراج النادى.

رافق الخطيب خلال الجولة التفقدية خالد مرتجي وطارق قنديل مهند مجدي ومحمد سراج الدين أعضاء مجلس الإدارة، ومحمد مرجان المدير التنفيذي، وسامح علي كامل المستشار الهندسي، وأحمد النحاس القائم بأعمال مدير الفرع.

واستمع الخطيب لشرح مفصل من المهندس سامح علي كامل، لآخر المستجدات في الملف الإنشائي داخل فرع مدينة نصر، وأبرزها الجراج الذي يتم إنشاؤه على مساحة 33 ألف متر مربع، ويستوعب 1000 سيارة تقريبًا، والذي بدأت الأعمال الإنشائية به منذ فترة، ويجري العمل به على قدم وساق بعد الحصول على كافة الموافقات اللازمة، ومن المقرر افتتاحه أواخر شهر مايو المقبل، وحل مشكلة تكدس السيارات بصورة نهائية.

يذكر أن مجلس الإدارة، برئاسة محمود الخطيب، كلف لجنة برئاسة المهندس محمد سراج الدين وعضوية المهندس سامح علي كامل المستشار الهندسي لمجلس الإدارة، للإشراف على مشروع إنشاء الجراج.