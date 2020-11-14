زيزو بديلا لـ محمد صلاح ومصطفى محمد يقود هجوم مصر أمام توجو

يخوض منتخب مصر مباراته امام توجو المقررة بعد قليل على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثالثة، من تصفيات كأس الأمم الأفريقية.

أعلن حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر عن التشكيل الذي سيخوض به مباراة توجو، بالجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية بالكاميرون.