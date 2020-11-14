يوسف رمضان نجم منتخب السباحة يحطم الرقم القياسي ويقترب من التأهل لأوليمبياد طوكيو

وتمكن "يوسف" من تحطيم رقم مصر في الــ١٠٠ متر فراشة، وسجل رقمًا قياسيًا جديدًا وهو (٥٢.٩٢ ث) وهو أول سباح مصري في التاريخ يكسر حاجز الــ ٥٣ ثانية في الــ ١٠٠ فراشة.
ويعد هذا الإنجاز الذي حققه نجم منتخب مصر إنجازا تاريخيا وغير مسبوق في سباحة المئة متر فراشة ويبشر بمستقبل واعد للسباح الذي ما زال لم يتمم عامه الــ ١٨.
ويذكر أن هذا الانجاز بعد خطة طويلة المدي منذ عامين مع مدرب للسباح المدير الفني لنادي هليوبوليس الكابتن طارق النويهي، وإسلام رفاعي كابتن فريق نادي هليوبوليس للسباحة.
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