الرياضة

يوسف رمضان نجم منتخب السباحة يحطم الرقم القياسي ويقترب من التأهل لأوليمبياد طوكيو

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‎استطاع السباح الناشئ، نجم نادي هليوبوليس ومنتخب مصر ، يوسف رمضان، اليوم السبت، الفوز بالميدالية الفضية في بطولة امريكا المفتوحة؛ ويصبح على بعد خطوة واحدة من التأهل لاوليمبياد طوكيو.

‎وتمكن "يوسف" من تحطيم رقم مصر في الــ١٠٠ متر فراشة، وسجل رقمًا قياسيًا جديدًا وهو (٥٢.٩٢ ث) وهو أول سباح مصري في التاريخ يكسر حاجز الــ ٥٣ ثانية في الــ ١٠٠ فراشة.

‎ويعد هذا الإنجاز الذي حققه نجم منتخب مصر إنجازا تاريخيا وغير مسبوق في سباحة المئة متر فراشة ويبشر بمستقبل واعد للسباح الذي ما زال لم يتمم عامه الــ ١٨.

‎ويذكر أن هذا الانجاز بعد خطة طويلة المدي منذ عامين مع مدرب للسباح المدير الفني لنادي هليوبوليس الكابتن طارق النويهي، وإسلام رفاعي كابتن فريق نادي هليوبوليس للسباحة.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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