يخوض منتخب مصر مباراته أمام توجو المقررة بعد قليل على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثالثة، من تصفيات كأس الأمم الأفريقية. وجاء على مقاعد البدلاء للفراعنة الكبار كل من: - محمد أبوجبل- أيمن أشرف- أحمد توفيق- محمود علاء-علي جبر- طارق حامد- حمدي فتحي- محمد مجدي "افشه"- رمضان صبحي- أحمد حسن "كوكا"- حسام حسن- محمد شريف

وجاء تشكيل المنتخب الأول الرسمي على النحو التالي:

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر كوكا ورمضان صبحى وطارق حامد أبرز بدلاء منتخب مصر أمام توجو على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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