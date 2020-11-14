برشلونة يكافئ ميسي بـ33 مليون يورو

برشلونة يكافئ ميسي بـ33 مليون يوروينتظر النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي الحصول على مكافأة ولاء من إدارة ناديه برشلونة، بقيمة 33 مليون يورو، رغم محاولته الرحيل الصيف الماضي.

وقالت شبكة (إي إ سبي إن) اليوم السبت، إن ميسي، الذي وقع على آخر عقد له مع برشلونة عام 2017، حصل على نصف مبلغ 66 مليون يورو، المستحق له كمكافأة ولاء.

وأضافت إن برشلونة يمر بأزمة مالية ضخمة، ويحتاج لتخفيض 190 مليون يورو من أجور اللاعبين، على الرغم من رحيل الكرواتي إيفان راكيتيتش والأوروغوياني سواريز والتشيلي أرتورو فيدال خلال الصيف الماضي، الذين كانوا من أعلى الرواتب في النادي.

ويواصل الفريق الكتالوني محاولاته للتفاوض بشأن تخفيض الأجور مجددا، رغم توقيع العديد من اللاعبين على شروط مخفضة.

وكان ميسي (33 عاما) قد طلب رسميا السماح له بالرحيل مجانا عن برشلونة عقب الخسارة الكارثية ضد بايرن ميونخ (2-8) ضمن دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وكان ميسي سيتخلى عن مكافأة الولاء في حال غادر النادي الصيف الماضي، ولكن بعد تغيير رأيه والبقاء في صفوف الفريق الكتالوني سيحصل على الجزء المتبقي من المكافأة.