لابا كودجا يقود هجوم منتخب توجو أمام مصر

أعلن الفرنسي كلود لوروا المدير الفني لمنتخب توجو تشكيل فريقه أمام مصر اليوم لخوض المباراة التي ستجمع بينهما في التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا. وتقام مباراة مصر وتوجو اليوم على أرضية استاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الثالثة للمجموعة السابعة التي تضم معهما جزر القمر وكينيا. جاء تشكيل المنتخب التوجولى على النحو التالي: حراسة المرمى: باركولا. خط الدفاع: جبوزا كلوسيه، آماه تشوتوي، ديجني، لاوسون. خط الوسط: آتشو، سونو، اياي، لابا، إهلاس بيبو. خط الهجوم: بينيل مالابا. أعلن حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر عن التشكيل الذي سيخوض به مباراة توجو، بالجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية بالكاميرون. ويضم التشكيل، محمد الشناوي- محمدهاني- محمود حمدي "الونش"- أحمد حجازي- أحمد أبو الفتوح- محمد النني - عمروالسولية- عبدالله السعيد- محمود حسن "تريزيجيه"- أحمد سيد "زيزو"-مصطفى محمد. وعلى مقاعد البدلاء- محمد أبوجبل- أيمن أشرف- أحمد توفيق- محمود علاء-علي جبر- طارق حامد- حمدي فتحي- محمد مجدي "افشه"- رمضان صبحي- أحمد حسن "كوكا"- حسام حسن- محمد شريف

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