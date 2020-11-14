إعلان الفائزين بجوائز مبادرة "تنمية" بمشاركة وزارات الإعلام والشباب والتخطيط والبيئة

شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وأسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، اليوم السبت، إعلان الفائزين من الشركات والمبادرات المجتمعية بجوائز المسابقة الخاصة بمبادرة "تنمية" التي أطلقتها وزارة الدولة للإعلام بالتزامن مع اليوم العالمي للسلام لتبنى أهداف التنمية المستدامة في ضوء رؤية مصر 2030، وذلك بالتعاون مع وزارات الشباب التخطيط والبيئة.

حضر الإعلان الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار العلماء، والسفير كريستيان برجر سفير الاتحاد الأوروبي لدى مصر، والدكتورة منى عصام رئيس وحدة التنمية المستدامة بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ومحمد الاتربي رئيس بنك مصر.

وفى كلمته، قال الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أن الشباب بوجه عام أحد أهم مستهدفات التنمية المستدامة، كونه شريحة اجتماعية هامة، مشيرا الى أهمية السعي الدؤوب نحو تعظيم الاستفادة من اسهاماتهم في دفع عجلة التقدم والتنمية وارتكاز أغلب الخطط المتضمنة بالأجندة الوطنية للتنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 على تلك المساهمات والمبادرات الشبابية بهدف تحقيق انطلاقة وقفزة غير مسبوقة للمجتمع المصرى إلى عالم الابتكار والعلم والإبداع.

كما أكد وزير الشباب والرياضة على أهمية العمل التكاملي الذي تم من خلال مبادرة تنمية، وهو النهج الذى تنتهجه الحكومة المصرية كأحد أهم آلياتها للإنجاز وتحقيق الأهداف التنموية في مختلف المجالات، مشيرا إلي الدور الكبير والملموس الذى أصبحت تلعبه الرياضة بشتي مفرداتها كأحد أهم الآليات التي يمكن استغلالها والارتكاز عليها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة والرؤية المصرية.

ومن جانبه، أكد أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، في كلمته أثناء الحفل أن التنمية المستدامة هي ركن أساسي في تحقيق رؤية مصر 2030، وأن وزارة الدولة للإعلام تعتمد في سياستها على تحقيق هذه الرؤية، مضيفًا أن المبادرة تعتمد على تكامل الحكومة والتعاون مع كافة الجهات لتحقيق أهداف وركائز التنمية المستدامة وتهدف لإشراك المجتمع في تحقيق الأجندة الوطنية للتنمية المستدامة وتسليط الضوء على دور الشباب وجميع المؤسسات للمشاركة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة والتوعية بها.

وأضاف هيكل أنه قد تقدم للمسابقة أكثر من 190 متقدما في الفروع الثلاثة التي سبق الاعلان عنها وقامت لجنة التحكيم التي ضمت الدكتور حسين أباظة والسفيرة الدكتورة ندى العجيزي، والدكتورة هويدا مصطفى، والإعلامي أسامة كمال والأديبة الدكتورة لميس جابر بإختيار الفائزين، والذين تم تكريمهم اليوم تقديرا لعملهم تطوعا.

واكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، في كلمتها أن التنمية المستدامة لها دور كبير في حفظ حق الأجيال القادمة وتحقيق مستقبل أفضل وأكثر استدامة.

وأوضحت أن المفهوم الصحيح لمصطلح التنمية المستدامة هو ترشيد استهلاك الموارد الطبيعية حفاظا على حق الأجيال القادمة وتحقيق مستقبل افضل وأكثر استدامة للجميع، مشيرة إلى أن الشباب طاقة لا يمكن الاستغناء عنها فهم قادة المستقبل.

ومن جانبه أكد السفير كريستيان برجر، سفير الاتحاد الأوروبي لدى مصر، على العلاقات القوية بين دول الاتحاد الأوروبي ومصر في المشروعات المختلفة وخاصة مشروعات التنمية المستدامة والجهود المبذولة في هذا الاتجاه من مبادرات ومشروعات تنموية تسهم في النهوض بالمجتمعات والحفاظ على حقوق الأجيال القادمة من خلال التعاون في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.