نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواجهة مصيرية للمنتخب غدا أمام توجو في المقال التالي

عمر شويل - جدة غدا في تمام الساعة التاسعة مساءا يلتقي المنتخب المصري أمام توجو في مواجهات التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا المنتخب المصري في مواجهة مصيرية حيث يحتل المنتخب المصري المركز الثالث برصيد نقطتين خلف كينيا وجزر القمر حيث يحتاج المنتخب للفوز لضمان فرصه في التأهل لأمم أفريقيا القادمة 2021 م في دولة الكاميرون.

يدخل المنتخب المصري بكتيبة من النجوم المحترفين وأبرزهم محمد صلاح جناح وهداف ليفربول الإنجليزي ومحمد النني نجم خط الوسط لنادي الأرسنال الإنجليزي، محمود حسن تريزيجيه نجم نادي أستون فيلا الإنجليزي،أحمد حسن كوكا هداف نادي اولمبياكوس اليوناني،أحمد حجازي المعار لنادى اتحاد جدة السعودي.

وكان المنتخب المصري قد انضم سداسي من النادي الأهلي وهم محمد الشناوى، أيمن أشرف، محمد هاني، عمرو السولية ، حمدى فتحى، محمد مجدي قفشة، سداسي من نادي الزمالك محمد أبو جبل ومحمود علاء، محمود حمدي الونش، عبد الله جمعة، مصطفى محمد وطارق حامد.

وذلك التجمع في المنتخب من لاعبي الأهلي والزمالك قبل اللقاء المرتقب في السابع والعشرين من الشهر الجاري تشرين الثاني في نهائي دوري أبطال أفريقيا الذي يقام في جمهورية مصر العربية على استاد القاهرة.

ويدخل الجهاز الفني للمنتخب المصري بقيادة حسام البدري ويحمل طموحا كبيرا في حصد النقاط الثلاثة لكي يتصدر مجموعته ويحتفظ بآماله في التأهل لأمم أفريقيا المزمع إقامتها في الكاميرون في عام 2021 م.

ومن المنتظر إقامة اللقاء بين المنتخب المصري ونظيره توجو في الثامنة مساءاً على استاد القاهرة وستبث مباراة مصر وتوجو على فضائية beIN Sports HD 7.

ويدخل المنتخب المصري هذا اللقاء وسط اخبار بغياب نجم المنتخب وهدافه محمد صلاح بعد أن ترددت انباء عن إصابته بفيروس كورونا المنتشر وفقا للبيان الصادر من الموقع الرسمي للاتحاد المصري لكرة القدم والذي تم إزالة من قبل الاتحاد المصري لكرة القدم بعدها بساعتين.

يتكون الجهاز الفني للمنتخب من :

حسام البدري مدربا فنيا. سيد معوض مدربا عاما. أحمد أيوب مدرب مساعد. طارق مصطفى مدربا عام مساعد. أيمن طاهر مدربا لحراس المرمى. محمد بركات مديرا للمنتخب المصري.

وقد أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم عن تشكيل الجهاز الفني لمنتخب مصر في سبتمبر لعام 2019 م خلفا للمكسييكي خافير اجيري الذي تمت إقالته لسوء النتائج مع المنتخب المصري.