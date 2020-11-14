مصر ضد توجو .. رأسية الونش تمنح الفراعنة الكبار هدف التقدم

أحرز محمود حمدى الونش هدف منتخب مصر الأول فى مرمى توجو بالدقيقة 53 فى المباراة المقامة حاليا على ملعب ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثالثة، من تصفيات كأس الأمم الأفريقية.

شهدت مجريات الشوط الثاني تمريرة سحرية أرسلها محمد النني الى محمود حسن تريزيجيه لكن الحارس التوجولى نجح فى الإمساك بها وفى الدقيقة 50 تعرض مصطفى محمد الى العرقلة امام منطقة الجزاء وحصل على ركلة حرة.

وسدد تريزيجيه كرة قوية من ركلة حرة ونجح الحارس التوجولى فى إبعادها وفى الدقيقة 51 حصل محمود حسن تريزيجيه على ركلة حرة بعد تعرضه للعرقلة فى الجبهة اليسرى للمنافس وأحرز محمود حمدى الونش هدف المنتخب الأول فى الدقيقة 53 من ضربة رأسية.